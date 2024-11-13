Как цифровые помощники помогают пациентам с сахарным диабетом

В России в шести регионах запущен пилотный проект по контролю уровня гликемии у пациентов с сахарным диабетом. Уже более 2000 пациентов с сахарным диабетом первого и второго типов имеют возможность надежно контролировать уровень глюкозы в крови, а врачи - оперативно корректировать терапию, - рассказал "Российской газете" президент Российской диабетической ассоциации Гагик Галстян на конгрессе "Право на здоровье".

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Суть новой технологии состоит в том, что пациентов с сахарным диабетом обеспечивают персональными помощниками, которые в режиме реального времени помогают контролировать уровень глюкозы и общее состояние пациента. Важное преимущество - возможность принять необходимые клинические решения в любое время, когда это необходимо.

«Модель персональных помощников, которые реально помогают пациенту управлять своим заболеванием, просто идеальна для сахарного диабета. Это не просто напоминание "пора измерить сахар" или "прими лекарство", но и возможность для пациентов, которые чаще всего находятся вне медицинских учреждений, принимать правильные клинические решения, чтобы предупредить развитие тяжелой гликемии», — рассказал Гагик Галстян.

В качестве помощников использует глюкометры нового поколения, которые в постоянном режиме собирают информацию передают ее на специальный портал, где все данные о состоянии здоровья пациента и его показателях анализируются и структурируются, и передаются в медучреждения. В ближайшее время специалисты планируют подключить к данной системе возможности искусственного интеллекта, который на базе полученной информации будет формировать индивидуальные рекомендации для каждого пациента.