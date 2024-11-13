Ортопед перечислил распространенные травмы школьников

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о самых распространенных травмах, которые школьники могут получить на переменах или занятиях. Так, одно из частых явлений - растяжения, полученные во время бега, игры на спортплощадке или урока физкультуры. Облегчить боль помогут компрессы со льдом, а затем нужно будет понаблюдать за состоянием травмированной руки или ноги.

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Еще одно распространенное явление - вывихи суставов. Собеседник издания обратил внимание, что лечение такой травмы должно вестись исключительно под наблюдением медицинского специалиста. Только врач вернет сустав в правильное положение и зафиксирует соответствующим образом, а также назначит физиотерапию для укрепления связок и мышц.

«Следует незамедлительно обратиться за помощью и при переломе. Своевременное лечение обеспечивает правильное срастание кости в растущем организме школьника», — подчеркнул Михаил Игнатов.

Самыми серьезными школьными травмами специалист назвал травмы головы: сотрясения мозга, черепно-мозговые травмы, переломы. Такие повреждения могут повлечь за собой серьезные последствия и длительную реабилитацию. Возникшие проблемы не всегда удается заметить сразу, так как признаки и симптомы могут проявиться позже. Если ребенок спустя какое-то время после удара головой стал невнятно разговаривать, жаловаться на тошноту и судороги, а также если у него наблюдается расширение зрачков и потеря координации - нужно срочно обратиться к врачу.