Доктор перечислил симптомы дефицита меди

Причина раннего появления седины может быть скрыта в рационе человека. Так считает врач общей практики из Великобритании Асиф Ахмед.

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По словам доктора, если вы часто страдаете от вялости или усталости, у вас ранее была диагностирована анемия, а также появились преждевременные седые волосы, то, вероятно, вам стоит обратиться к врачу для проверки уровня усвоения меди. Врач пояснил, что низкий уровень этого минерала в организме может влиять на выработку меланина, который отвечает за пигмент волос.

Прежде чем сразу приступать к приёму добавок, Асиф Ахмед рекомендует пройти медицинское обследование. Более того, восполнить дефицит минерала можно с помощью употребления ряда продуктов: медь содержится в орехах, моллюсках и субпродуктах.