Терапевт рассказал, как жаропонижающие «обманывают» человека при ОРВИ

Бесконтрольный прием жаропонижающих средств при сезонных ОРВИ ухудшает течение заболевания, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Медик объяснила, что подобные препараты способны «скрыть» на время симптомы недуга, давая ложное ощущение выздоровления.

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«Жаропонижающие временно могут временно скрыть симптомы, создавая ложное ощущение выздоровления. Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и даже прекратит лечение, увеличивая риск осложнений. Кроме того, снижение температуры без улучшения общего состояния может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции врачом», — напомнила Тен.

Медик добавила, что жаропонижающие препараты снижают температуру и облегчают лихорадочные состояния, но их бесконтрольное применение при ОРВИ может навредить. Эксперт напомнила, что лихорадка является естественной реакцией организма на вирусы.

«Лихорадка — это естественная реакция организма на вирусы. Повышение температуры тела стимулирует иммунный ответ и мешает вирусам размножаться. Снижение температуры при умеренной лихорадке (до 38–38,5 по Цельсию) может затруднить борьбу организма с инфекцией, что может затянуть заболевание», — заявила Тен.

Специалист добавила, что жаропонижающие препараты должны применяться только при высокой температуре или при тяжелом состоянии, когда жар вызывает выраженный дискомфорт или риск осложнений. Без назначения врача и контроля дозировки легко превысить безопасную дозу жаропонижающего средства, особенно если препараты принимаются часто, рассказала Тен. Их избыточное количество может вызвать серьезное поражение печени, а также нарушить работу почек и ЖКТ.

Ранее Тен заявила, что самыми вредными алкогольными коктейлями являются «Лонг-Айленд Айс Ти», сочетающий в себе много крепких напитков, и «Маргарита» с добавлением сиропов. Врач уточнила, что первый напиток перегружает печень из-за сладости и высокой крепости.