Что делать, если у вас появилась аллергия на пыль

Аллергические симптомы, которые проявляются в помещении, называют бытовой сенсибилизацией, и ее основным фактором является домашняя пыль. Подробнее о том, где «прячется» опасная пыль, какие симптомы говорят о возникновении аллергии и что с этим делать, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, педиатра, аллерголога-иммунолога сети медицинских центров «Неболит» Ольги Комиссаровой.

© Вечерняя Москва

Почему возникает аллергия на пыль

Как рассказала специалист, состав пыли уникален для каждого дома, но всегда включает множество потенциальных аллергенов.

«Наиболее частая причина аллергии на домашнюю пыль — микроскопические пылевые клещи. Эти крошечные организмы не видны невооруженным глазом, живут в наших домах, питаясь частицами отпавшего эпидермиса», — сообщила врач.

По словам аллерголога, такие клещи предпочитают теплую влажную среду, например матрасы и подушки.

«Аллергические реакции вызывает не только сам клещ, но и продукты его жизнедеятельности», — уточнила собеседница «ВМ».

Кроме того, в пыли часто встречаются:

Частички кожи животных;

Остатки нежелательных насекомых, таких как тараканы;

Волокна ковровых покрытий и одежды.

Симптомы аллергии на домашнюю пыль

Из-за микроскопического размера компоненты пыли легко попадают в дыхательные пути, вызывая в первую очередь респираторные симптомы, отметила специалист. Среди них:

Частое чихание;

Зуд носа и глаз;

Затрудненное носовое дыхание;

Выделения из носа;

Приступообразный кашель или удушье.

«Особенно по вечерам и ночью, так как максимальная концентрация клещей приходится на постельные принадлежности», — добавила педиатр.

По мнению врача, иногда аллергия на пыль может проявляться и на коже, однако такие случаи встречаются реже.

«Аллергия на пыль может беспокоить человека с раннего возраста, и нередко родители принимают ее симптомы за частые простуды. Ухудшение состояния обычно наблюдается с началом отопительного сезона, когда сухой воздух поднимает частицы пыли в воздух, а улучшение наступает летом, когда помещения чаще проветриваются», — пояснила специалист.

Подтверждение диагноза и лечение

Чтобы подтвердить аллергическую природу симптомов и определить аллерген, важно обратиться к аллергологу. Врач назначит ряд тестов, позволяющих выявить конкретный компонент пыли, вызывающий реакцию, заверила доктор:

«На основании результатов обследования подбирается лечение, которое может включать антигистаминные препараты, антилейкотриеновые средства или топические стероиды, направленные на облегчение симптомов».

Способы снижения аллергенов в доме

Полностью избавиться от домашней пыли невозможно, но соблюдение некоторых правил поможет значительно уменьшить ее количество и облегчить состояние, считает аллерголог:

Минимизируйте количество предметов, накапливающих пыль: по возможности откажитесь от ковров, тяжелых штор и мягких игрушек;

Регулярная влажная уборка помогает снизить количество аллергенов в доме;

Проветривание: свежий воздух уменьшает концентрацию пыли в помещении;

Воздухоочистители: специальные устройства очищают воздух от мельчайших частиц;

Контроль насекомых: помните, что тараканы и другие насекомые также могут быть источником аллергии;

Синтетические подушки и одеяла: стираемые при температуре не менее 60 градусов, такие изделия помогают снизить количество пылевых клещей в постели.

Следование этим рекомендациям позволит уменьшить проявления аллергии и улучшить качество жизни для тех, кто страдает от аллергии на домашнюю пыль, заключила врач.