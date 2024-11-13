Что делать, если у вас появилась аллергия на пыль

Тут живут клещи: почему возникает аллергия на пыль, как ее выявить и что с этим делать
Аллергические симптомы, которые проявляются в помещении, называют бытовой сенсибилизацией, и ее основным фактором является домашняя пыль. Подробнее о том, где «прячется» опасная пыль, какие симптомы говорят о возникновении аллергии и что с этим делать, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, педиатра, аллерголога-иммунолога сети медицинских центров «Неболит» Ольги Комиссаровой.
Почему возникает аллергия на пыль
Как рассказала специалист, состав пыли уникален для каждого дома, но всегда включает множество потенциальных аллергенов.
«Наиболее частая причина аллергии на домашнюю пыль — микроскопические пылевые клещи. Эти крошечные организмы не видны невооруженным глазом, живут в наших домах, питаясь частицами отпавшего эпидермиса», — сообщила врач.
По словам аллерголога, такие клещи предпочитают теплую влажную среду, например матрасы и подушки.
«Аллергические реакции вызывает не только сам клещ, но и продукты его жизнедеятельности», — уточнила собеседница «ВМ».
Кроме того, в пыли часто встречаются:
- Частички кожи животных;
- Остатки нежелательных насекомых, таких как тараканы;
- Волокна ковровых покрытий и одежды.
Симптомы аллергии на домашнюю пыль
Из-за микроскопического размера компоненты пыли легко попадают в дыхательные пути, вызывая в первую очередь респираторные симптомы, отметила специалист. Среди них:
- Частое чихание;
- Зуд носа и глаз;
- Затрудненное носовое дыхание;
- Выделения из носа;
- Приступообразный кашель или удушье.
«Особенно по вечерам и ночью, так как максимальная концентрация клещей приходится на постельные принадлежности», — добавила педиатр.
По мнению врача, иногда аллергия на пыль может проявляться и на коже, однако такие случаи встречаются реже.
«Аллергия на пыль может беспокоить человека с раннего возраста, и нередко родители принимают ее симптомы за частые простуды. Ухудшение состояния обычно наблюдается с началом отопительного сезона, когда сухой воздух поднимает частицы пыли в воздух, а улучшение наступает летом, когда помещения чаще проветриваются», — пояснила специалист.
Подтверждение диагноза и лечение
Чтобы подтвердить аллергическую природу симптомов и определить аллерген, важно обратиться к аллергологу. Врач назначит ряд тестов, позволяющих выявить конкретный компонент пыли, вызывающий реакцию, заверила доктор:
«На основании результатов обследования подбирается лечение, которое может включать антигистаминные препараты, антилейкотриеновые средства или топические стероиды, направленные на облегчение симптомов».
Способы снижения аллергенов в доме
Полностью избавиться от домашней пыли невозможно, но соблюдение некоторых правил поможет значительно уменьшить ее количество и облегчить состояние, считает аллерголог:
- Минимизируйте количество предметов, накапливающих пыль: по возможности откажитесь от ковров, тяжелых штор и мягких игрушек;
- Регулярная влажная уборка помогает снизить количество аллергенов в доме;
- Проветривание: свежий воздух уменьшает концентрацию пыли в помещении;
- Воздухоочистители: специальные устройства очищают воздух от мельчайших частиц;
- Контроль насекомых: помните, что тараканы и другие насекомые также могут быть источником аллергии;
- Синтетические подушки и одеяла: стираемые при температуре не менее 60 градусов, такие изделия помогают снизить количество пылевых клещей в постели.
Следование этим рекомендациям позволит уменьшить проявления аллергии и улучшить качество жизни для тех, кто страдает от аллергии на домашнюю пыль, заключила врач.