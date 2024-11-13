Аналитики выяснили, что молодые врачи чаще всего страдают от выгорания

Профессиональному выгоранию больше подвержены молодые медработники, которые работают больше 60 часов в неделю. Об этом говорится в исследовании причин профессионального выгорания у медиков, проведенного Национальной ассоциацией управленцев сферы здравоохранения.

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«Выгорание - серьезная проблема, которая затрагивает не только сотрудников, но и качество медобслуживания в целом. Результаты опроса показали, что многие медработники испытывают физическую и эмоциональную усталость, что, в свою очередь, негативно сказывается на их профессиональной деятельности», — отметила руководитель аппарата Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Ирина Котляревская.

По словам директора Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково" Марины Велдановой, выгоранию подвержены врачи практически в каждой стране, и с каждым годом эти цифры только растут. Если в 2012 году в США, например, на эту проблему жаловались 37,9% медицинских работников, то в 2023 году - уже 63%. В России, по данным опроса ЦНИИ Организации и информатизации здравоохранения, цифры еще выше.