Аналитики выяснили, что молодые врачи чаще всего страдают от выгорания

От выгорания чаще страдают молодые врачи
Профессиональному выгоранию больше подвержены молодые медработники, которые работают больше 60 часов в неделю. Об этом говорится в исследовании причин профессионального выгорания у медиков, проведенного Национальной ассоциацией управленцев сферы здравоохранения.
«Выгорание - серьезная проблема, которая затрагивает не только сотрудников, но и качество медобслуживания в целом. Результаты опроса показали, что многие медработники испытывают физическую и эмоциональную усталость, что, в свою очередь, негативно сказывается на их профессиональной деятельности», — отметила руководитель аппарата Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Ирина Котляревская.
По словам директора Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково" Марины Велдановой, выгоранию подвержены врачи практически в каждой стране, и с каждым годом эти цифры только растут. Если в 2012 году в США, например, на эту проблему жаловались 37,9% медицинских работников, то в 2023 году - уже 63%. В России, по данным опроса ЦНИИ Организации и информатизации здравоохранения, цифры еще выше.
«100%, то есть все опрошенные врачи жаловались на выгорание различной степени тяжести. 14% считают, что у них низкая выраженность выгорания, 39% - что крайне высокая. В первую очередь к таким результатам привели перегрузки в период пандемии. Однако сам характер работы в здравоохранении - повышенная ответственность, нарушение баланса "жизнь-работа", бюрократическая нагрузка, постоянный контроль со стороны, невозможность управлять своей загрузкой - располагает к выгоранию, с которым, кстати, чаще всего сталкиваются хирурги, медработники государственных клиник и молодые врачи, — уточнила эксперт. — Сейчас во многих странах ищут пути решения проблемы. Прежде всего, работа должна вестись на профилактику. Надо изучать факторы выгорания, проводить диагностику, сокращать стрессовую нагрузку врачей, оказывать им психологическую помощь. Риск выгорания у врачей снижает моральный климат в коллективе, осознание особого предназначения профессии, контроль медработника за содержанием своей работы, автономность и гибкий график. Ну и, конечно, достойное денежное вознаграждение за этот очень нелегкий труд».