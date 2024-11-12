Врачи спасли пациентку с патологией кишечника

Хирурги Новоуренгойской горбольницы провели сложную операцию и спасли пациентку с патологически разросшейся толстой кишкой. Женщине удалили более метра конечной части пищеварительного тракта. Об этом сообщил telegram-канал медучреждения.

«Молодая женщина была госпитализирована в НЦГБ с признаками кишечной непроходимости. Рентген с контрастом определил три дополнительные петли в толстом кишечнике», — говорится в сообщении.

Операцию провели хирурги Билан Газгиреев и Эльшан Асланов. Им удалось сохранить жизнеспособность и функциональность органа. Пациентка почувствовала себя лучше уже на четвертый день после операции.

Новоуренгойские медики пояснили: в большинстве случаев лишние петли в кишке — врожденная патология. Однако в последние годы из-за образа жизни все чаще встречаются случаи приобретенного заболевания. Оно, в свою очередь, может стать триггером колоректального рака.

Ранее в перинатальный центр Нового Уренгоя на вертолете санавиации доставили 36-летнюю беременную из Антипаютинской тундры. Благодаря экстренной операции женщина и ее пятый ребенок остались живы.