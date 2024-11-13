Врач-рентгенолог, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы по образовательной деятельности кандидат медицинских наук Александр Бажин рассказал, зачем делают МРТ с контрастом.

«Благодаря введению контраста во время исследования становятся очевидными некоторые патологические изменения, в частности опухоли, которые гадолиний подсвечивает в ходе процедуры», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, этот металл добавляют в контрастный раствор в комплексе с другими веществами, которые ограничивают его вредное воздействие.

Контрастное усиление позволяет сделать сосудистый рисунок более чётким, отметил Бажин.

Как отметил рентгенолог, для большинства пациентов это исследование не представляет вреда.

Ранее врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал об особенностях «тихой» пневмонии. По его словам, такое заболевание протекает без кашля и высокой температуры.