Кардиолог рассказал, что поза для сна говорит о состоянии сердца

При болях в сердце человек часто спит на левом боку, однако это нежелательно, рассказал в беседе с «Радио 1» заслуженный врач России, терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, за ночь люди в среднем меняют позу для сна 150 и больше раз.

Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно маневрировало в грудной полости меньше. Это неправильная поза. Также неправильной позой является и пребывание четко на спине. Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому, — объяснил врач.

Кардиолог отметил, что человек с сердечной недостаточностью во сне, как будто, сидит с приподнятой головой и опорой на локти. Также в этом случае становится сильнее храп. Игнорировать этот симптом не следует, поскольку он может указывать на тяжелую болезнь.

Был случай, когда с храпом люди пошли к врачу-ЛОРу, но там все оказалось нормально, а потом через мониторинг выявилось нарушение сердечного ритма с длинными паузами, а параллельно рак почки, — добавил Серебрянский.

Ранее врач-кардиолог Анастасия Малай рассказала, что боль в груди и одышка могут быть признаками приближающегося инфаркта. По ее словам, также симптомами надвигающегося сердечного приступа могут быть изжога, тошнота, боль в животе и несварение желудка.