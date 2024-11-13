Эксперты предупредили, кому грозит рак челюсти

Рак челюсти грозит прежде всего курильщикам и любителям острой пищи. Об этом рассказала стоматолог Наталья Тышкевич, сообщает телеканал «Саратов 24».

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По словам стоматолога, острые блюда сильно раздражают ротовую полость. При длительном воздействии это приводит к опасным изменениям в тканях.

«В группе риска также находятся курильщики», – напомнила Тышкевич.

Рак челюсти грозит также людям с хроническим гайморитом, пишет NEWS.ru.

«Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит. Также причинами заболевания являются хронические травмы слизистой оболочки рта», – добавила врач.

Рак челюсти очень агрессивен и с трудом поддается лечению, предупредила стоматолог.

Ранее эксперты перечислили основные симптомы рака головы и шеи. К их числу относятся болезненность языка, язвы, красные или белые пятна в полости рта и на языке, боль в горле, осиплость, затрудненное дыхание, ком в горле, боль или трудности во время глотания, опухоль в области шеи.