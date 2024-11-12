Как погодные изменения влияют на организм

Погодные изменения особо влияют на людей старше 50 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами вегетативной нервной системы, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» сердечно-сосудистый хирург, флеболог Алияр Абасов. По его словам, резкое потепление может привести к падению артериального давления.

Перепады температуры, влажности и атмосферного давления приводят к изменению количества кислорода в воздухе. Например, при похолодании и высоком содержании кислорода наблюдается спазм сосудов. Сердце сокращается чаще для ускорения кровотока и согревания тела. Кровь сгущается, артериальное давление повышается, — объяснил хирург.

Флеболог отметил, что также при похолодании могут появиться дискомфорт в области сердца и головная боль. При таком погодном изменении в зоне риска оказываются люди с атеросклерозом, поскольку у них увеличивается вероятность образования тромбов.

При резком потеплении стенки сосудов расширяются, из-за чего давление падает, что приводит к слабости и головокружению, добавил Абасов. Кроме того, на фоне высокой влажности ухудшается кровообращение у людей с хронической венозной недостаточностью и диабетом, заключил медик.