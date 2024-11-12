На какие проблемы со здоровьем могут указывать покраснения на руках

Покраснения и зуд на руках могут указывать на гормональные нарушения, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа. По ее словам, также это может быть признаком проблем с щитовидной железой.

Руки также показатель того, как у нас работает ЖКТ. Желательно не тянуть, а обращаться к врачу. Культура здоровья — это важно, — объяснила врач.

Аллерголог отметила, что в период холодов следует заботиться о коже рук, использовать увлажняющие жирные крема и носить перчатки. Из-за незащищенности от морозов могут появляться краснота, отеки и зуд. Кроме того, важно помнить о витаминах.