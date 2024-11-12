Пульмонолог рассказал об основных признаках пневмонии

Пульмонолог ФМБА рассказал об основных признаках пневмонии
Сегодня, 12 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Как и прочие медицинские даты, он направлен на всестороннее информирование людей об этом заболевании. Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин рассказал изданию «Вести Подмосковья» о признаках пневмонии и о причинах ее развития в организме.
«Пневмония проникает в организм в виде вирусной, бактериальной или грибковой инфекции. Самым распространенным источником заражения являются именно бактерии. Воспаление легких развивается на фоне ослабления иммунитета после перенесенного ОРВИ, гриппа или операции. Это дает толчок для роста патогенных бактерий: пневмококка, золотистого стафилококка, гемофильной палочки», - рассказал врач.
Кроме того, пневмонию провоцирует вирусная инфекция, попавшая в организм воздушно-капельным путем. По словам пульмонолога Ложкина, от такого вида пневмонии чаще всего страдают дети до пяти лет - взрослые переносят ее легче. Также существует грибковая форма воспаления, которой подвержены пациенты с хроническими заболеваниями легких и серьезно ослабленным иммунитетом, а также те, кто работает на птицефабриках и в фермерских хозяйствах.
«Пневмония имеет схожие признаки вне зависимости от типа заражения. Она сопровождается высокой температурой, слабостью и кашлем. При дыхании появляется свист, возможно появление боли в грудной клетке, одышка, повышенное потоотделение и озноб. Пациенты жалуются на головную боль и плохой аппетит. Дефицит кислорода вызывает синеватый оттенок губ. При диагностике врач слушает дыхание, определяет уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Еще один характерный признак пневмонии - высокое количество лейкоцитов и СОЭ, поэтому также нужно сдать кровь на общий анализ. Размер воспалительных очагов, в свою очередь, определяется на рентгене грудной клетки или КТ», - подытожил пульмонолог Сергей Ложкин.