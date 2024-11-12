Пульмонолог рассказал об основных признаках пневмонии

Сегодня, 12 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Как и прочие медицинские даты, он направлен на всестороннее информирование людей об этом заболевании. Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин рассказал изданию «Вести Подмосковья» о признаках пневмонии и о причинах ее развития в организме.

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«Пневмония проникает в организм в виде вирусной, бактериальной или грибковой инфекции. Самым распространенным источником заражения являются именно бактерии. Воспаление легких развивается на фоне ослабления иммунитета после перенесенного ОРВИ, гриппа или операции. Это дает толчок для роста патогенных бактерий: пневмококка, золотистого стафилококка, гемофильной палочки», - рассказал врач.

Кроме того, пневмонию провоцирует вирусная инфекция, попавшая в организм воздушно-капельным путем. По словам пульмонолога Ложкина, от такого вида пневмонии чаще всего страдают дети до пяти лет - взрослые переносят ее легче. Также существует грибковая форма воспаления, которой подвержены пациенты с хроническими заболеваниями легких и серьезно ослабленным иммунитетом, а также те, кто работает на птицефабриках и в фермерских хозяйствах.