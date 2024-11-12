Врачи удалили пациентке опухоль объемом 14 литров и весом в 12 кг

Уникальная операция была сделана в Мытищинской больнице, куда экстренно поступила 45-летняя женщина с сильными болями в брюшной полости и в состоянии истощения. При этом размер ее живота был огромным - как при многоплодной беременности на поздних сроках. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, проведенное обследование выявило гигантскую опухоль в брюшной полости. Новообразование росло в течение двух лет, но за медицинской помощью пациентка не обращалась.

"В ходе хирургической операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 л воды и опухоль весом около 12 кг, - рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Игорь Модин. - Провели биопсию брюшины, сальника и извлеченной жидкости. Операция продолжалась около часа и прошла успешно. Но поскольку к моменту обращения за медицинской помощью женщина была сильно истощена, после хирургического вмешательства назначили ей симптоматическое лечение в течение нескольких дней. Это помогло женщине окрепнуть и восстановиться".

В настоящее время пациентка выписана на амбулаторное лечение. А удаленные ткани направлены на гистологическое исследование, результаты которого определят тактику дальнейшего лечения.