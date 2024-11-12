Эксперты ответили на вопросы о вирусе Коксаки

В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, кому стоит опасаться вируса Коксаки и готова ли система здравоохранения региона к борьбе с этим заболеванием.

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В нескольких регионах России сообщили о заражении жителей вирусом Коксаки. По данным СМИ, заболевание могло попасть в Россию из Турции.

Информация о распространении нового заболевания вызвала тревогу кузбассовцев, так как жители региона также выезжают на заграничные курорты. Редакция сделала запрос в министерство здравоохранения Кузбасса, чтобы разобраться, стоит ли жителям опасаться новой болезни.

Как сообщили в ведомстве, система здравоохранения региона готова к оказанию помощи пациентам с вирусными инфекциями, в том числе с вирусом Коксаки. В зависимости от тяжести протекания лечить больных могут амбулаторно или в стационарах.

Лечение инфекций, вызванных Коксаки вирусами – симптоматическое. Препарата, оказывающего действие непосредственно на вирус, нет, – уточняется в ответе.

Отмечается, что протекание нетяжелых формы вируса может быть похоже по своим симптомам на ОРВИ. Также болезнь способна проявляться в виде сыпи, герпангины, вирусной пузырчатки полости рта и конечностей, асептического менингита.

Как правило, своевременное начало лечения позволяет быстро справиться с заболеванием. Однако есть группы пациентов, для которых вирус может нести серьезную угрозу.

Инфекция, вызванная вирусами Коксаки, особенно опасна для беременных, так как может привести к поражению плода. Так же инфекция опасна для детей раннего возраста. Люди с определенными видами иммунодефицитов могут переносить заболевание в тяжелой форме, – предупредили в Минздраве Кемеровской области.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что беременная жительница Новосибирска рассказала о том, что заразилась вирусом Коксаки во время отдыха в Турции.