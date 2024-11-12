Продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболело 627 тысяч человек, количество случаев ковида составило около 21 тысячи человек. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Несмотря на внушительные абсолютные цифры, заболеваемость респираторными инфекциями остается на привычном уровне для этого времени года. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны. ОРВИ и гриппа зарегистрировано меньше на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, а случаев ковида - на 16% меньше.

Больше всего заболевших ожидаемо в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской области - на долю этих регионов приходится 17,5% заболеваемости.

Болеют пока в основном негриппозными инфекциями. Положительные находки вирусов гриппа единичны, - уточняют в ведомстве.

Но грипп есть, и он, очевидно, будет расти. Поэтому в Роспотребнадзоре и Минздраве напоминают, что защититься от него можно с помощью прививки.

Если в предыдущие годы кампания по вакцинации обычно заканчивалась к ноябрю, то в прошлом и нынешнем эпидсезоне ее продлили: так что еще есть время сделать прививку (ее проводят бесплатно в поликлинике по месту жительства).