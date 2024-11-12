Врачи помогли пожилому мужчине избежать ампутации ноги

Врачи из больниц Асбеста и Верхней Пышмы (Свердловская область) успешно провели операцию, которая позволила избежать ампутации ноги 70-летнего мужчины.

У старенького пациента была критическая ишемия, вызванная закрытием артерий от паха до стопы. Врачи решили сохранить ногу, используя новый ангиографический аппарат, хотя обычно в таких случаях пациенты лишаются пораженной конечности.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в результате четырёхчасовой операции кровоток в ноге восстановился, и 70-летний мужчина смог вернуться домой без хромоты и на своих ногах.