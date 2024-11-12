Врач: пневмония у пожилых людей может спровоцировать спутанность сознания

Зачастую пневмония характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты. Так считает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. Об этом пишет RT.

«Симптомы пневмонии могут быть малоспецифичными. Чаще всего она характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты, температурой тела выше 38 градусов. Иногда также могут присутствовать боль в груди, которая становится сильнее при глубоких вдохах или кашле, затруднение дыхания и одышка при небольшой физической нагрузке. У пожилых людей заболевание может вызывать спутанность сознания», – сказала эксперт.

При наличии подобных симптомов важно как можно скорее проконсультироваться с врачом. Отсутствие правильной терапии может привести к осложнениям со стороны многих систем организма, например, дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной.