В РФ около 10% пациентов болеют внутрибольничной пневмонией

Около 10% пациентов больниц в России в среднем заболевают пневмонией, это высокий процент. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Ким.

"Внутрибольничные пневмонии - это те пневмонии, которые развиваются через 48 часов госпитализации, то есть причина - это уже внутрибольничная инфекция. В зависимости от профиля медучреждения распространенность является различной, но средние цифры - около 10% пациентов госпиталей болеют пневмонией, это высокая заболеваемость", - сказала она.

Ким уточнила, внутрибольничные пневмонии представляют собой большую угрозу: летальность от них выше, чем от внебольничных пневмоний примерно на 10-33%.

"Связано это с возбудителями, которые вызывают внутрибольничные пневмонии - это Klebsiella pneumonii, pseudomonas aureginoss (синегнойная палочка), стафилококки и стрептококки, часто имеющие устойчивость к антибиотикам", - отметила она.

По ее словам, пневмонией в целом болеют часто, примерно 10 случаев на 1 тыс. населения. Смертность от пневмонии в РФ, как и в других индустриальных странах, находится на уровне 10%. Риск пневмонии возрастает в четыре раза у людей с табачной зависимостью, пояснила эксперт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила список, включающий в себя 17 патогенов, для борьбы с которыми необходимо в первоочередном порядке создать и применять новые вакцины. В группе таких патогенов, для которых необходимы исследования вакцин, организацией была выделена клебсиелла пневмонии.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией, он проводится с 2009 года по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии, поддержку мероприятию оказывает ВОЗ.