За две недели в Африке выявили почти две тысячи случаев оспы обезьян

Более 1,8 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в Африке с 20 октября по 3 ноября. Наибольший рост заболеваемости и смертности зарегистрирован за этот период в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, с 1 января по 3 ноября в Африке было зафиксировано 11 140 подтвержденных случаев заражения mpox и 53 летальных исхода, что соответственно на 1 828 и на 19 больше, чем по состоянию на 20 октября. В ДРК число заразившихся выросло с 20 октября на 1 128, достигнув 8 662, а число умерших увеличилось на 18 до 43.

"Количество случаев mpox в Африке демонстрирует общую тенденцию к росту, в основном этот рост обусловлен новыми случаями заболевания в ДРК, Бурунди и Уганде", - констатировали в ВОЗ.

На 22 ноября организация наметила проведение заседания Чрезвычайного комитета по mpox, который рассмотрит ситуация с заболеваемостью и представит затем генеральному директору ВОЗ свое мнение о том, требуется или нет продление режима ЧС в мировом здравоохранении, объявленного в связи с оспой обезьян 14 августа.

С 1 января 2022 года по 30 сентября нынешнего в 123 странах мира было выявлено 109 699 подтвержденных случаев mpox, включая 236 с летальным исходом. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК.