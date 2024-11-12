Глава Камчатки потребовал обеспечить доставку лекарств в отдаленные районы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскритиковал ситуацию с обеспечением населения лекарствами и поручил министру здравоохранения региона Александру Гашкову обеспечить доставку лекарственных препаратов в отдаленные районы региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Ситуация с лекарственным обеспечением остается крайне напряженной и является ключевой проблемой, которая волнует наших жителей. Поэтому прошу держать вопрос на личном контроле до его решения. Прошу проконтролировать доставку лекарств в отдаленные районы. Мы довели денежные средства до "Камчатфармации", и теперь проблем с закупкой лекарственных препаратов нет. Необходимо исправить ситуацию, связанную с нехваткой лекарств. В ручном режиме нужно обеспечить, чтобы каждое обращение получало свой отклик, а мы обеспечивали доступность лекарств как для федеральных и региональных льготников, так и для граждан, которые хотят приобрести тот или иной препарат в розничной сети", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Солодова.

Ранее глава субъекта дал поручение Министерству здравоохранения Камчатского края довести средства до "Камчатфармации" для системного обеспечения жителей лекарствами и потребовал переломить ситуацию, когда граждане не могут получить необходимые медикаменты.