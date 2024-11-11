Российские врачи помогли женщине с циррозом печени родить здорового ребенка

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 40-летней женщине со множеством серьезных диагнозов стать мамой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В 2023 году пациентке диагностировали варикозное расширение вен пищевода, увеличение селезенки, скопление жидкости в брюшной полости, цирроз печени и другие патологии. В больнице отметили, что начали наблюдать беременную на сроке 14 недель. Женщина неоднократно ложилась в стационар на лечение.

«Благодаря слаженной совместной работе врачей разных специальностей нам удалось пролонгировать беременность до доношенного срока», — отметил директор медучреждения Роман Шмаков.

Женщину родоразрешили путем кесарева сечения. На свет появился здоровый мальчик весом 2990 граммов и ростом 48 сантиметров.

Маму с сыном уже выписали домой. Роженица будет находиться под наблюдением хирурга и гепатолога.