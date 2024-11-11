Врач оценил вероятность смерти после употребления креветок

Креветки являются одним из наиболее аллергенных продуктов, их употребление может привести к летальному исходу, заявил в беседе с NEWS.ru иммунолог и аллерголог Владимир Болибок, комментируя случай смерти подростка в московском ресторане после употребления в пищу креветок. По его словам, причиной трагедии могла стать комбинированная патология.

Аллергия на креветки случается достаточно часто. В случае с подростком причиной гибели могла стать комбинированная патология, то есть отек Квинке и анафилактический шок. Окончательную причину смерти может установить лишь судебно-медицинская экспертиза, — пояснил Болибок.

По его словам, также причиной смерти подростка могла стать перекрестная аллергия на другие белки членистоногих, которые иногда содержатся в препаратах для спортивного питания.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток умер в одном из ресторанов в центре Москвы после того, как съел креветки. У юноши случился отек гортани, врачам не удалось его спасти. Отмечалось, что хронических аллергий у мальчика не наблюдалось, однако за несколько месяцев до трагедии он стал принимать добавку для набора мышечной массы. Предположительно, состав препарата мог вызвать данную реакцию при употреблении с креветками.