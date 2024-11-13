Доктор рассказал, можно ли будить человека во время приступа лунатизма

Согласно распространенному мнению, человека нельзя будить во время приступа лунатизма. Якобы сердечная мышца может не выдержать резкого выхода из состояния сна, поэтому у «лунатика» может случиться инфаркт.

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В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач общей практики, теледоктор Александр Мясников объяснил, стоит ли доверять этому убеждению.

По словам доктора, пробуждение человека во время приступа лунатизма никак не связано с инфарктом. Об этом он заявил со ссылкой на данные сомнологов.

«Опять же вопрос: кто лунатит? Если лунатит 50-летний мужчина, который курит, у которого давление, есть все факторы риска, он просыпается и видит себя в зеркале, инфаркт может схватить», — добавил с иронией Мясников.

Правда, уточнил врач, человек, который имеет множество факторов риска, может столкнуться с инфарктом в любой момент, вне зависимости страдает он лунатизмом или нет.

Напомним, согласно данным Росстата, сердечно-сосудистые болезни являются причиной смерти около 44% россиян ежегодно. Ранее врачи рассказали, как снизить вероятность патологии. Более того, по словам кардиолога Мехмена Магомедова, инфаркт миокарда может маскироваться под другие болезни.

Так, согласно исследованию НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе показало, что более чем в 33,1% сердечно-сосудистые катастрофы, закончившиеся летальным исходом, протекали под разными «масками».

Также были названы симптомы, которые указывают на инфаркт.