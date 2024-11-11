Онколог назвал гриб, защищающий от рака

Грибы шиитаке содержат множество витаминов и микроэлементов, а также обладают противовоспалительными свойствами и могут снижать скорость развития раковых клеток, рассказала онколог Хамис Магомедова. Защищающий от онкологических заболеваний гриб врач назвала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам Магомедовой, в шиитаке много клетчатки, белка, а также витаминов (B2, B3, B5, D) и микроэлементов — калия, фосфора, магния, меди, селена и цинка. Например, медь важна для нормального метаболизма и здоровья сосудов, а витамин В5 и селен защищают ткани от повреждения, объяснила доктор.

Также в составе шиитаке входят ниацин, рибофлавин, марганец, эрготионеин. Все эти вещества имеют мощный противовоспалительный эффект и снижают риск развития тяжелых болезней.

«Некоторые исследования говорят, что экстракты шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность и снижать скорость развития раковых клеток», — добавила доктор.

Употребление грибов шиитаке также помогает снизить уровень холестерина в крови, заверила онколог.

«Нужно выбирать крепкие шиитаке с ровными сухими шляпками. Перед приготовлением следует осторожно протереть грибы, чтобы удалить лишнюю влагу. Их хранят в свежем, замороженном и сушеном виде», — добавила врач.

Ранее Хамис Магомедова назвала неожиданное последствие недосыпа. Если человек регулярно недосыпает или ложится спать после 23 часов, он испытывает так называемый «циркадный стресс», вызывающий депрессию, сердечно-сосудистые патологии, бессонницу, предупредила онколог.