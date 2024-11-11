Врачи восстановили подростку случайно отрубленный топором палец

Микрохирурги детской ГКБ имени Филатова восстановили подростку мизинец, который тот случайно отрубил себе топором. Об этом пресс-служба столичного Депздрава сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, 12-летний Максим хотел приготовить родителям чай из настоящего самовара. Для розжига он нашел дощечки и топор. Когда один из ударов пришелся мимо, мальчик даже не сразу почувствовал боль. Увидев на полу отрубленный мизинец, ребенок сильно испугался и позвонил маме.

Мальчика экстренно направили в Филатовскую детскую больницу, где после осмотра врачей его начали готовить к операции. После того как ребенку соединили кости, сухожилия, сгибатели и разгибатели пальца, врачи сшили нервы и сосуды. Реплантация прошла успешно, мизинец срастался как после обычного перелома, уточнили в Депздраве.

Подростка уже выписали домой. Врачи дали благоприятный прогноз на восстановление функций пальца.

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