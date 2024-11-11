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Врач раскрыл вид деменции, которая развивается у молодых

Старческое слабоумие обычно связывают с преклонным возрастом, но сосудистая деменция может развиваться и у молодых людей, объяснил «Газете.Ru» профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова доктор медицинских наук Владимир Захаров. По его словам, по этой причине необходимо следить за здоровьем сосудов.

Эксперт назвал вид деменции, которая развивается у молодых
© globallookpress.com

Врач отметил, что сейчас молодой возраст уже не является гарантией защиты от деменции — болезнь может проявить себя рано при наличии у человека гипертонии, высокого уровня сахара и холестерина в крови, если их не лечить.

Поэтому в любом возрасте необходимо обращать внимание на свои сосуды. Точно так же в любом возрасте — и молодом, и старом — повышенная забывчивость или трудности концентрации внимания — это серьезный повод обратиться к неврологу, — подчеркнул Захаров.

Он добавил, что причины возникновения сосудистой деменции — это поражения мозга из-за таких патологий, как инсульты, гипертония и атеросклероз.

Ранее профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова доктор медицинских наук Владимир Захаров рассказал, что галлюцинации и бессонница — одни из первых симптомов деменции с тельцами Леви. По его словам, это заболевание — второе по частоте после болезни Альцгеймера.