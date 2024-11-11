Эксперт назвал вид деменции, которая развивается у молодых

Старческое слабоумие обычно связывают с преклонным возрастом, но сосудистая деменция может развиваться и у молодых людей, объяснил «Газете.Ru» профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова доктор медицинских наук Владимир Захаров. По его словам, по этой причине необходимо следить за здоровьем сосудов.

Врач отметил, что сейчас молодой возраст уже не является гарантией защиты от деменции — болезнь может проявить себя рано при наличии у человека гипертонии, высокого уровня сахара и холестерина в крови, если их не лечить.

Поэтому в любом возрасте необходимо обращать внимание на свои сосуды. Точно так же в любом возрасте — и молодом, и старом — повышенная забывчивость или трудности концентрации внимания — это серьезный повод обратиться к неврологу, — подчеркнул Захаров.

Он добавил, что причины возникновения сосудистой деменции — это поражения мозга из-за таких патологий, как инсульты, гипертония и атеросклероз.

Ранее профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова доктор медицинских наук Владимир Захаров рассказал, что галлюцинации и бессонница — одни из первых симптомов деменции с тельцами Леви. По его словам, это заболевание — второе по частоте после болезни Альцгеймера.