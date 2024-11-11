Стало известно, что может ускорить развитие болезней сердца на 28 лет

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго в составе научного коллектива установили, что у лиц с хронической болезнью почек третьей стадии и диабетом заболевания сердца и сосудов могут развиться на 26-28 лет раньше, чем у здоровых людей. Результаты исследования представлены на научной сессии Американской ассоциации сердца (AHA-2024).

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Исследователи использовали калькулятор Американской кардиологической ассоциации (PREVENT), чтобы спрогнозировать возраст повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин и женщин в возрасте от 30 до 79 лет. В эксперименте приняли участие люди с сердечно-почечно-метаболическим синдромом (СКМС).

Согласно полученным данным, у людей без СКМС риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает повышаться в среднем в 68 лет (женщины) и 63 года (мужчины). Однако при наличии хронических заболеваний эти сроки значительно сокращаются. У пациентов с хронической болезнью почек третьей стадии риск начинает увеличиваться на 10 лет раньше — в 60 лет у женщин и 55 лет у мужчин. При диабете второго типа риск ССЗ повышается на девять лет раньше для женщин и на 11 лет для мужчин — в 59 и 52 года соответственно.

Наиболее ранний возраст повышения риска зафиксировали у пациентов с сочетанием диабета и хронической болезни почек третьей стадии. У таких женщин повышенный риск ССЗ наблюдается уже в 42 года, а у мужчин — в 35 лет, что на 26 и 28 лет раньше, чем у людей без этих заболеваний.

Ученые считают, что результаты могут помочь в ранней диагностике и профилактике ССЗ у пациентов с хроническими заболеваниями почек и диабетом, что может существенно улучшить качество и продолжительность их жизни.

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