Эксперты рассказали о профилактике энтеровирусной инфекции

В донском Роспотребнадзоре рассказали о профилактике энтеровирусной инфекции. По данным специалистов, болезнь часто протекает бессимптомно, иногда похожа на ОРВИ, но может быть и смертельно опасной.

«Столкнуться с энтеровирусом – возбудителем этой инфекции – очень легко, так как он распространен повсеместно, а кроме того, он очень устойчив во внешней среде. От энтеровирусных инфекций нет вакцин, а значит, нельзя заранее подготовиться к встрече с ними, как, например, в случае с ветрянкой, гриппом или гепатитом В», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Источником инфекции является человек, который либо болен, либо является носителем возбудителя. Основным путем передачи является водный и контактно-бытовой.

«Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоке, фруктах, овощах). Факторами передачи инфекции могут быть вода, плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки», – сообщает источник.

В некоторых случаях он также может передаваться воздушно-капельным путем, например при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей.

Симптомы этого заболевания разнообразны. Инфекция может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться подъемом температуры, слабостью, насморком и другими симптомами респираторных заболеваний, головными и мышечными болями. Чаще всего заболеванию подвержены дети. Взрослые также могут заразиться инфекцией, но болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

Отмечается, что, несмотря на ярко выраженные симптомы, энтеровирусная инфекция обычно протекает благоприятно, и осложнения возникают редко. Чтобы защитить себя от заболевания, необходимо мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой, а также тщательно мыть фрукты и овощи, пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую. Следует также избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды.