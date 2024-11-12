Врач об инфекции Candida auris: «Может поражать все органы и ткани»

«Может поражать все органы и ткани»: врач-инфекционист – о грибковой инфекции Candida auris
Врачи по всему миру сообщают о распространении опасной грибковой инфекции Candida auris (кандида золотистая), которая угрожает людям с ослабленным иммунитетом, в частности, тем, кто переболел COVID-19.
Исследования показывают, что очаги заболеваний, вызванных Candida auris, уже есть на всех континентах, кроме Антарктиды. По оценкам издания Bloomberg, Россия также находится в группе риска. Действительно ли это так, что представляет собой Candida auris и кому она угрожает, в интервью MIR24.TV рассказала врач-инфекционист Айгуль Азнатулина.
«Кандида золотистая – это вид дрожжеподобного возбудителя молочницы. По словам врача, это вовсе не чужеродная грибковая инфекция, и уж тем более не новая. «Это представитель нормального микробиома человека. Он есть в организме практически у всех и любит активироваться после антибиотиков. У здоровых людей он не вызывает болезни, но у людей с серьезным снижением иммунитета он может поражать все органы и ткани, вызывая смертельный исход», – говорит врач.
Candida auris считается госпитальной инфекцией – заболевают те, кто находится в стационарах и получает там на протяжении долгого времени антибактериальную терапию. В частности, те, кто лечится антибиотиками или гормонами.
«Учитывая, что данная категория пациентов чаще всего встречается в больнице, она успешно распространяется среди лиц с нарушением иммунитета», – говорит врач.
Усложняет ситуацию то, что часто кандида золотистая устойчива к противогрибковым препаратам.
По словам врача, именно прогресс в медицине – лечение новыми иммунодепрессивными препаратами – способствует появлению и распространению таких инфекций.
«Сейчас данный микоз получил самое широкое распространение в США. Но он может распространиться и в других странах, где медицина представлена на высоком уровне. И получается так, что, с одной стороны, таким пациентам продлевается жизнь, с другой же стороны – они вынуждены сталкиваться с серьезными последствиями такого лечения», – говорит Айгуль Азнатулина.