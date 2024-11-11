Офтальмологи объяснили появление плавающих мушек перед глазами

Причиной появления плавающих мушек перед глазами — волнистых линий, которые появляются, когда мы смотрим на белую стену или свет, — является процесс, называемый задней отслойкой стекловидного тела. Это безвредное явление, однако в некоторых случаях может сигнализировать об отслоении сетчатки, говорит Дэниел Полиа из Королевского колледжа офтальмологов Австралии и Новой Зеландии.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, плавающие мушки перед глазами являются результатом закупорки стекловидных волокон, которые составляют около 80% глаза.

Это конденсация коллагеновых волокон. Крупные молекулы коллагена слипаются и отбрасывают тени на сетчатку, которые вы воспринимаете как плавающие мушки.

Офтальмолог добавляет, что подобные явления обычно безопасны и не требуют медицинского вмешательства. Тем не менее в редких случаях они могут указывать на более серьёзные проблемы, такие как отслоение сетчатки. Если количество плавающих объектов увеличивается внезапно или появляются вспышки света, следует обратиться к врачу.