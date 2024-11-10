По данным эксперта по деменции и помощи семьям Александры Щеткиной, профилактика деменции, начатая с детства, может существенно снизить риск развития этого синдрома на 45%. В интервью изданию «Аргументы и факты» она отметила важность инвестиций в образование детей, что, по ее словам, снижает риски деменции на 5%.

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«Образование — это не только учебный процесс, но и социальное взаимодействие со сверстниками. Общение играет ключевую роль в формировании когнитивных навыков», — подчеркнула Щеткина.

Эксперт также акцентировала внимание на необходимости контроля за здоровьем во взрослом возрасте. Важно следить за физической активностью и психологическим состоянием. Кроме того, Щеткина указала на значимость своевременной коррекции возрастных изменений, таких как проблемы со слухом и зрением, которые могут повысить риски развития деменции в пожилом возрасте.