Лихорадка Марбург появилась на неэндемичных территориях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Первой министерской конференции Форума партнёрства «Россия – Африка» заявила об опасности распространения вирусных инфекций на неэндемичные территории.

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По словам Поповой, болезнь появилась там, где раньше не наблюдалась, в частности в Руанде. Речь идёт о вирусе Марбург.

«Участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Триада особо опасных лихорадок — это предмет особого нашего внимания. Итак, Марбург, там, где раньше не регистрировалось, на неэндемичных территориях. И самый яркий пример сейчас — Руанда: 66 случаев буквально за короткое время, за 10 дней. Летальность составляет почти четверть от числа заболевших», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

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