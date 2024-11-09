Трое россиян за полтора месяца пожаловались на здоровье после поездки в Турцию

За 1,5 месяца трое россиян, вернувшихся из Турции, пожаловались на здоровье. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах первой министерской конференции партнерского форума Россия - Африка.

"В нашей системе мониторинга за прошедшие полтора месяца зафиксировано три обращения на плохое самочувствие от лиц, которые вернулись из Турции. Три, но не более того", - сказала она.

По словам Поповой, ситуация под контролем. Открыта горячая линия для тех, кто приехал из Турции и чувствует себя плохо. Но на нее не поступило ни одного обращения.

Ранее Роспотребнадзор отправил запрос в Минздрав Турции о предоставлении информации на фоне жалоб от российских туристов, но пока официального ответа не было.

Между тем, главный санитарный врач напомнила, что в России в достаточном количестве имеются высокочувствительные тест-системы на энтеровирусные инфекции, к которым относится вирус Коксаки. Вспышка этой инфекции наблюдалась в Турции в 2017 году. Чаще всего ей болеют дети. Заболевание сопровождается температурой и сыпью, которая появляется на ладонях, стопах и в ротоглотке.