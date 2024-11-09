Невролог предупредила об опасности герпеса для здоровья головного мозга

Российский врач подтвердила достоверность американских исследований, которые проводились еще несколько лет назад. В большинстве случаев герпес безвреден, но в случае ослабления иммунитета он может нанести серьезный вред здоровью.

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Врач-невролог Федерального центра мозга, кандидат медицинских наук Ольга Яковлева заявила, что герпес первого типа (ВПГ-1) может быть гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Болезнь может поражать ЦНС, головной мозг и даже стать причиной Альцгеймера.

«Взаимосвязь между герпесом и болезнью Альцгеймера в медицине начали выяснять с середины XX века. В 2018 году были опубликованы результаты исследований, подтверждающие, что носители этого вируса в большей степени рискуют получить такой диагноз», — говорит врач.

В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Яковлева также отметила, что к 30 годам у примерно 90% людей вырабатываются антитела к герпесу и болезнь остается в спящем режиме.

Но из-за ослабевания с возрастом иммунной системы человека вирус, который не причинял особого вреда в детстве, получает больше возможностей проникнуть в мозг и вызвать гибель нейронов. Это случается при переохлаждении, стрессе или злоупотреблении алкоголем и табаком.