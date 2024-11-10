Названо опасное последствие капель для носа

Привыкание к сосудосуживающим каплям для носа может привести к опасным последствиям. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская, ее слова приводят «Известия».

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Она отметила, что многие бесконтрольно принимают сосудосуживающие препараты для носа. Привыкание начинается спустя месяц-два такого периодического или постоянного приема.

Специалист отметила, что при привыкании уменьшается количество рецепторов, которые реагируют на препарат. Поэтому для достижения хоть какого-то эффекта человеку требуется всё большая доза.

«Но прием капель в таких количествах небезопасен, так как может привести в дальнейшем к подъему артериального давления, сухости слизистой и образованию там корок и аносмии — потере обоняния», — предупредила она.

Чтобы избавиться от зависимости, рассказала Кобелевская, необходимо будет обратиться к отоларингологу.

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