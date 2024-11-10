Названо опасное последствие капель для носа
Привыкание к сосудосуживающим каплям для носа может привести к опасным последствиям. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская, ее слова приводят «Известия».
Она отметила, что многие бесконтрольно принимают сосудосуживающие препараты для носа. Привыкание начинается спустя месяц-два такого периодического или постоянного приема.
Специалист отметила, что при привыкании уменьшается количество рецепторов, которые реагируют на препарат. Поэтому для достижения хоть какого-то эффекта человеку требуется всё большая доза.
«Но прием капель в таких количествах небезопасен, так как может привести в дальнейшем к подъему артериального давления, сухости слизистой и образованию там корок и аносмии — потере обоняния», — предупредила она.
Чтобы избавиться от зависимости, рассказала Кобелевская, необходимо будет обратиться к отоларингологу.
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