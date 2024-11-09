Эксперт назвала инфекции, которые сегодня создают биологические риски

В числе инфекций, которые сегодня формируют биологические риски, - холера, лихорадка Денге, чума, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на саммите "Россия-Африка".

Она также обратила внимание, что в африканских странах на неэндемичных территориях начали фиксироваться случаи лихорадки Марбург, что создает новую биологическую угрозу.

"Участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, где раньше они не регистрировались. Самый яркий пример - Руанда. Там выявлено 66 случаев буквально за 10 дней. Летальность у этого заболевания составляет почти четверть от числа заболевших", - сказала Попова.

Также, по ее словам, в этом году в Конго зарегистрировано уже 346 случаев инфекций, которые, считаются совершенно управляемыми.

Между тем, в числе стран с неблагоприятной ситуацией по ряду инфекций глава Роспотребнадзора также назвала Монголию, КНР и Соединенные Штаты.

Попова напомнила, что на днях из исследовательского центра в США сбежало 40 обезьян, на которых проводились биологические исследования.