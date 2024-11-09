Нутрициолог объяснила как «договориться с холодильником»

Нутрициолог Пронягина: "Договориться с холодильником проще всего"
Чаще всего причина - "в голове". Человек стремится восполнить недостаток эмоций или заглушить переизбыток негатива едой, рассказала ИА sovainfo.ru психолог и нутрициолог Ирина Пронягина.
- С холодильником не нужно договариваться. С холодильником не нужно выстраивать долгосрочные отношения, работать над ними. Тут все просто: открыл дверь, наелся - и счастлив.
Чтобы запустить процесс похудения, надо работать в комплексе - над привычками, образом мышления, дефицитами. Также может понадобиться помощь врача-эндокринолога и лечение.
- Диета и ограничения в питании могут вызвать расстройство пищевого поведения или усугубить его. Здесь очень важно наладить связь с головой, научиться реагировать на стресс не едой. Научиться осознанности. И тогда придет здоровье.
Путь похудения, основанный на здоровом питании, непрост и тернист, но только на первый взгляд. Такому человеку понадобится забота и поддержка близких. Задача нутрициолога в этом процессе - направить и держать "руку на пульсе".
- Это постоянная поддержка, связь. Это и срывы, сомнения, переживания, но как только человек меняется, постепенно он приходит в свою шикарную форму.