Нутрициолог объяснила как «договориться с холодильником»

Чаще всего причина - "в голове". Человек стремится восполнить недостаток эмоций или заглушить переизбыток негатива едой, рассказала ИА sovainfo.ru психолог и нутрициолог Ирина Пронягина.

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- С холодильником не нужно договариваться. С холодильником не нужно выстраивать долгосрочные отношения, работать над ними. Тут все просто: открыл дверь, наелся - и счастлив.

Чтобы запустить процесс похудения, надо работать в комплексе - над привычками, образом мышления, дефицитами. Также может понадобиться помощь врача-эндокринолога и лечение.

- Диета и ограничения в питании могут вызвать расстройство пищевого поведения или усугубить его. Здесь очень важно наладить связь с головой, научиться реагировать на стресс не едой. Научиться осознанности. И тогда придет здоровье.

Путь похудения, основанный на здоровом питании, непрост и тернист, но только на первый взгляд. Такому человеку понадобится забота и поддержка близких. Задача нутрициолога в этом процессе - направить и держать "руку на пульсе".