Врачи предупредили о смертельной для плода патологии при беременности

Нижегородок предупредили о смертельной для плода патологии при беременности. Речь идет о vasa previa — предлежании сосудов пуповины, из-за которого можно потерять ребенка. Об этом рассказала главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, эта патология очень редкая, однако часто встречается при ЭКО — примерно 1/300 беременностей.

Сосуды в толще оболочек плода не защищены, они легко сдавливаются во время беременности или в родах, или разрываются вместе с плодовыми оболочками при отхождении околоплодных вод. Результат — сильное кровотечение с потерей крови малышом. От этого он может погибнуть, — написал Алексей Никонов.

Он отметил, что «классическая триада» патологии: разрыв незащищенных предлежащих сосудов пуповины, безболезненное влагалищное кровотечение и брадикардия плода. Поэтому врачи рекомендуют не отказываться от трансвагинального осмотра и проходить УЗИ вовремя.

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