В России нарастят производство Фтортиазинона

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи увеличит производство антибактериального лекарственного средства, которое применяется для лечения внебольничной пневмонии, вызванной бактерией клебсиеллой. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нами был разработан препарат "Фтортиазинон", который не является вакциной, но действует по тому же самому принципу: он нейтрализует факторы патогенности у клебсиеллы (бактерия, устойчивая к антибиотикам и способная вызывать пневмонию - прим. ТАСС), как и у многих других внутрибольничных инфекций, тем самым делая ее "легкой добычей" для фагоцитов [иммунных клеток], которые убивают этот возбудитель. Этот препарат продается в аптеках, сейчас ведется большая работа по расширению его использования для лечения инфекционных заболеваний, в том числе и внутрибольничных инфекций в клиниках", - рассказал Гинцбург.

Ученый уточнил, что опасность клебсиеллы состоит в ее антибиотикорезистентности. 15-20 лет назад она не представляла большой проблемы среди внутрибольничных инфекций, так как поддавалась лечению антимикробными средствами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список из 17 патогенов, для борьбы с которыми необходимо в первоочередном порядке создать и применять новые вакцины. Среди них в группе патогенов, для которых необходимы исследования вакцин, организацией была выделена клебсиелла пневмонии.