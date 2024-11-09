Хирург объяснил, почему блогер «девушка Bentley» чуть не умерла в 18 лет

Причиной инсульта в 18-летнем возрасте у модели и блогера Аллы Брулетовой, известной как «девушка Bentley», могли стать чрезмерные нагрузки в спортивном зале, предположил в разговоре с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он не исключил, что в помещение было душно.

Я считаю, что причиной резкого ухудшения здоровья блогера Брулетовой, в том числе, вероятно, ишемического инсульта, могли стать чрезмерные физические нагрузки во время тренировки. Резкое увеличение нагрузки послужило причиной выработки чрезмерного объема адреналина, что вызвало спазм одной из артерий, питающих головной мозг. Возможно также, что духота зала усушила ситуацию, — считает Умнов.

Ранее 25-летняя Брулетова в соцсетях сообщила, что перенесла сложную операцию на сердце. По предварительным данным, вмешательство было необходимо после того, как в 18 лет девушка перенесла инсульт и чуть не умерла.

Ранее супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию о срочной операции актеру на правой руке. По ее словам, у Панкратова-Черного каждый день спектакли.

До этого Telegram-канал Mash сообщил: Панкратову-Черному якобы потребовалась срочная операция на руке из-за того, что у него не разгибались пальцы. Ресурс предположил, что на днях 75-летний артист попал в больницу. В публикации Mash говорится, что он не смог разогнуть два пальца на правой руке. В материале отмечается, что Панкратову-Черному сохранили чувствительность пальцев, но пару месяцев актеру придется походить с разгибательной шиной.