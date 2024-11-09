Перечислены главные признаки сердечной недостаточности

Перечислены признаки того, что у вас сердечная недостаточность
Систолическая сердечная недостаточность затрагивает левую сторону сердца. Это состояние возникает, когда левая часть сердца начинает работать хуже и качает кровь не так эффективно, как раньше.
Обычно симптомы сердечной недостаточности развиваются медленно, хотя могут возникнуть и неожиданно. На ранних стадиях систолической сердечной недостаточности проблемы со здоровьем могут появляться только при физической активности. Со временем вы можете заметить симптомы болезни и в состоянии покоя.
У человека с систолической сердечной недостаточностью могут быть следующие симптомы:
- учащённое сердцебиение;
- ощущение, будто сердце колотится;
- одышка, особенно ночью или в лежачем положении;
- хрипы;
- кашель, который не проходит;
- увеличение веса;
- расширение области желудка из-за скопления жидкости;
- отёк ног;
- отёк мошонки;
- выпячивание крупных шейных вен;
- потеря аппетита; с
- путаность сознания.
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