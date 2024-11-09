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Перечислены признаки того, что у вас сердечная недостаточность

Систолическая сердечная недостаточность затрагивает левую сторону сердца. Это состояние возникает, когда левая часть сердца начинает работать хуже и качает кровь не так эффективно, как раньше.

Перечислены главные признаки сердечной недостаточности
© Ferra.ru

Обычно симптомы сердечной недостаточности развиваются медленно, хотя могут возникнуть и неожиданно. На ранних стадиях систолической сердечной недостаточности проблемы со здоровьем могут появляться только при физической активности. Со временем вы можете заметить симптомы болезни и в состоянии покоя.

У человека с систолической сердечной недостаточностью могут быть следующие симптомы:

  • учащённое сердцебиение;
  • ощущение, будто сердце колотится;
  • одышка, особенно ночью или в лежачем положении;
  • хрипы;
  • кашель, который не проходит;
  • увеличение веса;
  • расширение области желудка из-за скопления жидкости;
  • отёк ног;
  • отёк мошонки;
  • выпячивание крупных шейных вен;
  • потеря аппетита; с
  • путаность сознания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.