Перечислены главные признаки сердечной недостаточности

Систолическая сердечная недостаточность затрагивает левую сторону сердца. Это состояние возникает, когда левая часть сердца начинает работать хуже и качает кровь не так эффективно, как раньше.

Обычно симптомы сердечной недостаточности развиваются медленно, хотя могут возникнуть и неожиданно. На ранних стадиях систолической сердечной недостаточности проблемы со здоровьем могут появляться только при физической активности. Со временем вы можете заметить симптомы болезни и в состоянии покоя.

У человека с систолической сердечной недостаточностью могут быть следующие симптомы:

учащённое сердцебиение;

ощущение, будто сердце колотится;

одышка, особенно ночью или в лежачем положении;

хрипы;

кашель, который не проходит;

увеличение веса;

расширение области желудка из-за скопления жидкости;

отёк ног;

отёк мошонки;

выпячивание крупных шейных вен;

потеря аппетита; с

путаность сознания.

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