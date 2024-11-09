Реставрация зубов: что это за процедура и какие есть противопоказания
Лечение с помощью брекетов, установка керамических виниров, реставрация и отбеливание — одни из основных способов сделать улыбку совершенной. Что такое реставрация зубов, какие существуют мифы о процедуре и реальные противопоказания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-стоматолога, реставратора Ивана Рузина.
Что такое реставрация зубов
Реставрация зубов — это один из самых щадящих способов преобразить улыбку, считает специалист.
Для реставрации зубов используют специальный композитный материал и красители различных оттенков, которые позволяют методом послойного нанесения на эмаль зубов поменять форму, цвет и эстетику улыбки, — пояснил врач. — В моей практике реставрация зубов всегда идет без препарирования эмали, то есть без обточки. Этот способ является минимально инвазивным и не требует вмешательства в эмаль зуба.
Реставрация зубов — тонкая ручная работа, которая делается индивидуально под каждого пациента, отметил стоматолог. Уникальность метода заключается в том, что пациент может сам выбрать желаемую форму, цвет и прозрачность, а доктор воплотит это в жизнь.
Качественная реставрация зубов — это долгий и кропотливый труд, работа выполняется детально и точно, с использованием лучших материалов и оборудования. Доктор должен обладать огромным багажом знаний и навыков, а также добросовестно делать свою работу. Только в таком случае мы получаем хороший результат, — подчеркнул доктор.
Кроме того, это один из самых быстрых, но в то же время надежных способов улучшения улыбки, заверил врач. Обычно все этапы работы занимают один–два дня полноценного приема.
Также очень важной деталью этой процедуры, о которой забывают многие доктора, является отсутствие препарирования эмали зуба. На каждое лечение есть свои показания, каждый клинический случай является уникальным, поэтому очень важно найти грамотного специалиста и выбрать нужный план лечения, — заявил эксперт.
Показания и противопоказания к процедуре
Но далеко не всем пациентам подойдет реставрация зубов, в некоторых случаях мы не имеем возможности сделать красивую улыбку, прибегнув исключительно к реставрации.
Показания:
- небольшая стираемость передних зубов;
- промежутки между зубами (диастема или тремы);
- зубы маленького размера;
- молодой возраст пациента;
- наличие старых пломб, которые выделяются по цвету и вызывают эстетический дискомфорт;
- сколы или дефекты травматического характера;
- небольшие изменения цвета;
- кариес передних зубов.
Противопоказания:
- проблемы с прикусом (скученность зубов, травматический прикус);
- патологическая стираемость зубов;
- зубы с обширным кариозным поражением;
- девитальные зубы (зубы с удаленным нервом);
- несостоятельная гигиена полости рта.
На сегодняшний день реставрация зубов не самый популярный метод восстановления улыбки, к сожалению, благодаря большому количеству халатно выполненных работ. Зачастую под реставрацией зубов понимают композитные виниры, которые не обладают ни адекватной формой, ни естественным цветом. Такие работы несут больше вреда, чем пользы, и не обладают долгосрочной перспективой. Срок службы подобных работ в лучшем случае один–два года, — добавил Рузин.