Реставрация зубов: что это за процедура и какие есть противопоказания

Лечение с помощью брекетов, установка керамических виниров, реставрация и отбеливание — одни из основных способов сделать улыбку совершенной. Что такое реставрация зубов, какие существуют мифы о процедуре и реальные противопоказания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-стоматолога, реставратора Ивана Рузина.

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Что такое реставрация зубов

Реставрация зубов — это один из самых щадящих способов преобразить улыбку, считает специалист.

Для реставрации зубов используют специальный композитный материал и красители различных оттенков, которые позволяют методом послойного нанесения на эмаль зубов поменять форму, цвет и эстетику улыбки, — пояснил врач. — В моей практике реставрация зубов всегда идет без препарирования эмали, то есть без обточки. Этот способ является минимально инвазивным и не требует вмешательства в эмаль зуба.

Реставрация зубов — тонкая ручная работа, которая делается индивидуально под каждого пациента, отметил стоматолог. Уникальность метода заключается в том, что пациент может сам выбрать желаемую форму, цвет и прозрачность, а доктор воплотит это в жизнь.

Качественная реставрация зубов — это долгий и кропотливый труд, работа выполняется детально и точно, с использованием лучших материалов и оборудования. Доктор должен обладать огромным багажом знаний и навыков, а также добросовестно делать свою работу. Только в таком случае мы получаем хороший результат, — подчеркнул доктор.

Кроме того, это один из самых быстрых, но в то же время надежных способов улучшения улыбки, заверил врач. Обычно все этапы работы занимают один–два дня полноценного приема.

Также очень важной деталью этой процедуры, о которой забывают многие доктора, является отсутствие препарирования эмали зуба. На каждое лечение есть свои показания, каждый клинический случай является уникальным, поэтому очень важно найти грамотного специалиста и выбрать нужный план лечения, — заявил эксперт.

Показания и противопоказания к процедуре

Но далеко не всем пациентам подойдет реставрация зубов, в некоторых случаях мы не имеем возможности сделать красивую улыбку, прибегнув исключительно к реставрации.

Показания:

небольшая стираемость передних зубов;

промежутки между зубами (диастема или тремы);

зубы маленького размера;

молодой возраст пациента;

наличие старых пломб, которые выделяются по цвету и вызывают эстетический дискомфорт;

сколы или дефекты травматического характера;

небольшие изменения цвета;

кариес передних зубов.

Противопоказания:

проблемы с прикусом (скученность зубов, травматический прикус);

патологическая стираемость зубов;

зубы с обширным кариозным поражением;

девитальные зубы (зубы с удаленным нервом);

несостоятельная гигиена полости рта.