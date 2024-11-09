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Реставрация зубов: что это за процедура и какие есть противопоказания

Лечение с помощью брекетов, установка керамических виниров, реставрация и отбеливание — одни из основных способов сделать улыбку совершенной. Что такое реставрация зубов, какие существуют мифы о процедуре и реальные противопоказания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-стоматолога, реставратора Ивана Рузина.

Реставрация зубов: что это за процедура и какие есть противопоказания
© Вечерняя Москва

Что такое реставрация зубов

Реставрация зубов — это один из самых щадящих способов преобразить улыбку, считает специалист.

Для реставрации зубов используют специальный композитный материал и красители различных оттенков, которые позволяют методом послойного нанесения на эмаль зубов поменять форму, цвет и эстетику улыбки, — пояснил врач. — В моей практике реставрация зубов всегда идет без препарирования эмали, то есть без обточки. Этот способ является минимально инвазивным и не требует вмешательства в эмаль зуба.

Реставрация зубов — тонкая ручная работа, которая делается индивидуально под каждого пациента, отметил стоматолог. Уникальность метода заключается в том, что пациент может сам выбрать желаемую форму, цвет и прозрачность, а доктор воплотит это в жизнь.

Качественная реставрация зубов — это долгий и кропотливый труд, работа выполняется детально и точно, с использованием лучших материалов и оборудования. Доктор должен обладать огромным багажом знаний и навыков, а также добросовестно делать свою работу. Только в таком случае мы получаем хороший результат, — подчеркнул доктор.

Кроме того, это один из самых быстрых, но в то же время надежных способов улучшения улыбки, заверил врач. Обычно все этапы работы занимают один–два дня полноценного приема.

Также очень важной деталью этой процедуры, о которой забывают многие доктора, является отсутствие препарирования эмали зуба. На каждое лечение есть свои показания, каждый клинический случай является уникальным, поэтому очень важно найти грамотного специалиста и выбрать нужный план лечения, — заявил эксперт.

Показания и противопоказания к процедуре

Но далеко не всем пациентам подойдет реставрация зубов, в некоторых случаях мы не имеем возможности сделать красивую улыбку, прибегнув исключительно к реставрации.

Показания:

  • небольшая стираемость передних зубов;
  • промежутки между зубами (диастема или тремы);
  • зубы маленького размера;
  • молодой возраст пациента;
  • наличие старых пломб, которые выделяются по цвету и вызывают эстетический дискомфорт;
  • сколы или дефекты травматического характера;
  • небольшие изменения цвета;
  • кариес передних зубов.

Противопоказания:

  • проблемы с прикусом (скученность зубов, травматический прикус);
  • патологическая стираемость зубов;
  • зубы с обширным кариозным поражением;
  • девитальные зубы (зубы с удаленным нервом);
  • несостоятельная гигиена полости рта.
На сегодняшний день реставрация зубов не самый популярный метод восстановления улыбки, к сожалению, благодаря большому количеству халатно выполненных работ. Зачастую под реставрацией зубов понимают композитные виниры, которые не обладают ни адекватной формой, ни естественным цветом. Такие работы несут больше вреда, чем пользы, и не обладают долгосрочной перспективой. Срок службы подобных работ в лучшем случае один–два года, — добавил Рузин.
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