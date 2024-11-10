Сомнолог призвал «насторожиться» разговаривающих во сне людей

Страдающим недугом гражданам старше 14 лет следует обратиться к врачу.

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Не исключено, что причиной сноговорения мог стать стресс. В таком случае «специфическое лечение» не потребуется.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Царёва.

«Всё зависит от возраста. До 14 лет это может пройти самостоятельно, и специфического лечения может не быть. А вот у взрослых — это больше настораживает. После 14 лет мы стараемся найти причину. Мы уже не можем объяснить это тем, что структуры мозга не сформировались и ещё что-то. Как правило, мы исключаем либо эпилепсию, либо какие-то состояния, связанные со сном, которые подбуживают человека, например, остановки дыхания во сне или движения ног во сне. Либо мы совместно с неврологами определяем, нет ли какой-то причины другой. То есть здесь уже больше настороженности. В каждом конкретном случае, мы стараемся понять, почему это произошло. Если конкретная причина не найдена, то специфического лечения мы не назначаем. А рекомендуем улучшить гигиену сна, качество длительности сна, стресс, конфликты и всё-такое. Если это особенно появилось внезапно, стоит сходить к врачу. Если же это длительная проблема, которая, например, у человека с детства, то сходить стоит, но большая вероятность того, что патологии может быть и не найдено».

Ранее врач-косметолог предупредила о возникновении морщин из-за сна на подушке. Чтобы сохранить кожу, лежать следует «ровно».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Мороз. Людям, страдающим от отёков, необходимо отказаться от питья за 4 часа до сна, добавила специалист.