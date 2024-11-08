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Врач Кинкулькина высказалась об эффективности теста Роршаха

Директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Минздрава России Марина Кинкулькина высказалась об эффективности теста Роршаха.

Названы главные причины, почему тест Роршаха не работает
© РИА Новости
«Он состоит из десяти симметричных чернильных пятен. Пациентов просят сказать, что они видят на каждой картинке. Метод позволяет понять настроение пациента, его опасения и тревоги», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, Герман Роршах утверждал, что трактовка чернильных пятен может указывать на неосознанные переживания человека.

Как отметила врач, этот проективный психологический тест не может служить основанием для постановки диагноза.

В настоящее время его редко используют из-за субъективности и отсутствия надёжности, отметила эксперт.

«Интерпретация результатов теста во многом зависит от врача, его валидность не доказана в научных исследованиях», — добавила Кинкулькина.

Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.

Новости медицины
Герман Роршах
Надежда Соловьева
Минздрав РФ