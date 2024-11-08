Названы главные причины, почему тест Роршаха не работает

Директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Минздрава России Марина Кинкулькина высказалась об эффективности теста Роршаха.

«Он состоит из десяти симметричных чернильных пятен. Пациентов просят сказать, что они видят на каждой картинке. Метод позволяет понять настроение пациента, его опасения и тревоги», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, Герман Роршах утверждал, что трактовка чернильных пятен может указывать на неосознанные переживания человека.

Как отметила врач, этот проективный психологический тест не может служить основанием для постановки диагноза.

В настоящее время его редко используют из-за субъективности и отсутствия надёжности, отметила эксперт.

«Интерпретация результатов теста во многом зависит от врача, его валидность не доказана в научных исследованиях», — добавила Кинкулькина.

Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.