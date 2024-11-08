Врач-невролог назвал признаки приближающейся мигрени

Профессор, кандидат медицинских наук, врач-невролог Ринат Гимранов назвал признаки приближающейся мигрени.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что иногда ещё до появления головной боли организм начинает подавать сигналы, которые проявляются в виде различных нарушений, называемых аурой мигрени.

«К ним, например, относятся головокружение и потеря равновесия, затруднения в речи и онемение или покалывание в конечностях», – подчеркнул специалист.

При этом, по его словам, каждый симптом обычно постепенно нарастает в течение нескольких минут и может длиться до часа. Онемение и покалывание, добавил он, часто начинаются в одной руке, поднимаются по ней, затем переходят на лицо, губы и язык.

«Наиболее распространенные симптомы ауры также связаны с нарушением зрения. Это может проявляться в виде помутнения или потемнения в глазах, ярких пятен и световых вспышек, которые не исчезают даже при зажмуривании», – резюмировал Гимранов.

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