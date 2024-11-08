Что такое «обезьянья оспа» и будет ли этот вирус угрожать России

ВОЗ в очередной раз объявила обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Судя по тому как быстро вирус распространяется по Африке, он начал адаптироваться к человеческому организму, и существующие вакцины его едва ли остановят. Цифры оптимизма также не внушают: с начала 2024 года зафиксировали более 15 тысяч случаев заражения, 517 человек погибло, а сам вирус уже объявился и в других регионах. Что же такое «обезьянья оспа»? И будет ли этот вирус угрожать России?

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Оспа обезьян — вирусное заболевание, возбудителем является вирус Monkeypox (Mpox). Путей распространения у заболевания несколько: воздушно-капельный, через органические жидкости и физический контакт с инфицированным. Кроме того, подцепить заразу можно через предметы, например обычную дверную ручку. Укус зараженного зверя также приведёт к болезни.

Впервые вирус зафиксировали в крови приматов в 1958 году, поэтому он и называется «обезьяньим», хотя грызуны тоже способны распространять это заболевание. Спустя 12 лет первый случай заражения человеком был зафиксирован в Демократической Республике Конго.

С тех самых пор вирус начал распространяться среди людей, чаще всего в Африке: так ,в 2024 году новая вспышка охватила ДР Конго, Уганду, Кению, Бурунди и Руанду.

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Симптомы заболевания и лечение

Первые признаки болезни появляются на 4 день после заражения: лихорадка, головная боль, набухание лимфоузлов, ломота во всем теле, ну и ключевой симптом — сыпь. Похоже на обычную ветрянку, не так ли?

Высыпания напоминают пузырьки с жидкостью и распространяются по всему телу: задевают даже полость рта, горло, паховую часть тела и кишечник. Ну а там как повезет: поражение кожи варьируется от небольших очагов до сыпи буквально по всему телу.

Диагноз «обезьянья оспа» специалисты ставят после ПЦР-теста. Если заболевание протекает в легкой форме, то лекарства применяют только для того, чтобы облегчить боль и лихорадку. По большей части наш организм самостоятельно справляется с вирусом в течении нескольких недель.

Совсем другое дело, когда у человека слабый иммунитет: заболевание переходит в тяжёлую форму. В первую очередь, это угроза беременным, людям старшего возраста и новорождённым детям. В таком случае требуется полноценная терапия: при осложнениях и без медицинской помощи оспа может привести к летальному исходу.

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Последние исследования показывают, что шанс летального исхода варьируется от 0.1% до 10%, в зависимости от того, где именно случилась очередная вспышка заболевания — увы, но в ряде стран почти невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Итак, казалось бы, обезьянья оспа просто ветрянка на максималках, вроде бы и не так страшно? Или поводы для беспокойства всё же есть, и ВОЗ не зря бьёт тревогу?

Почему ВОЗ переживает из-за вспышек «обезьяньего» вируса?

А дело тут вот в чём: обезьянья оспа имеет несколько штаммов, самые распространённые из них — Clade I (центральноафриканский) и Clade II (западноафриканский).

В 2024 году по миру начал распространяется именно Clade I. Этот штамм намного проще передаётся от человека к человеку (поэтому он и смог выйти за пределы Африки и добраться до Европы), а сама болезнь протекает куда тяжелее.

Впрочем, случаев таких немного, да и пресекаются они быстро, и подобные вспышки заболеваний уже случались ранее, причём не только в Африке. Почему же об этом так часто говорит ВОЗ?

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Ряд специалистов считает, что всё дело в финансировании: У ВОЗ не так много денег на исследования и распространение препаратов для борьбы с оспой. И тут на помощь всемирной организации приходит Россия: у нас как раз есть хорошие тесты, и недавно в стране разработали новую вакцину.

Вакцина из России

В НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи разработали новую вакцину от оспы обезьян: осталось только провести тесты и клинические исследования.

Наша вакцина генно-инженерная. Существующие сейчас препараты «живые» или «полуживые», поэтому, когда они попадают в организм человека, они могут начать размножаться. А это ведет к возникновению множества побочных эффектов. Для безопасной вакцины надо брать защитный антиген, как в случае с COVID-19, и также его клонировать в векторе. Мы фактически это уже и сделали.

Для разработки вакцины учёные нашли необходимые белки, с помощью которых наш организм способен выработать полноценный иммунитет от оспы. Их клонировали и сделали вариант вакцины: испытания на животных показали, что всё действует и работает как надо.

Более того, специалисты утверждают, что новая вакцина способна дать пожизненный иммунитет от оспы. Так что, те, кто находится в группе риска, смогут спокойно вакцинироваться и жить себе без лишних тревог.

Помимо этого, в 2022 году в Новосибирске разработали ещё одну вакцину — «Ортопоксвак», которая создана на основе живого ослабленного вируса, а это даёт довольно хорошую защиту от оспы.

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Обезьянья оспа в России

В целом, Россия хорошо защищена от «Monkeypox»: медицина у нас доступная и полно хороших препаратов с тест-системами. Да и карантинный контроль хорошо себя показывает: за последний год зафиксировали всего пару случаев заражения. Туристы из Китая привезли с собой этот вирус, но выявили это быстро и туристов вылечили. И ещё один раз россиянин привёз болезнь из Европ, но и это не осталось без внимания.

Совсем расслабляться, однако, не стоит: отношения с Африкой у нас сейчас хорошие, а значит и торговля, и туризм развиваются активно. Поэтому, болезнь всё-таки может добраться до наших широт, но какой-то крупной вспышки можно не ожидать.

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Беспокоиться не о чем

Многие страны мира направили свои силы для помощи жителям Африки: ООН призвал помочь финансово, кто-то отправил своих специалистов или же свои препараты. Ждём, что скоро всё закончиться, и таких крупных вспышек оспы больше не повторится.

Но если вы или ваш друг столкнулись с вирусом, стоит предпринять меры: как минимум, обратиться к медикам. Нужно чаще мыть руки с мылом и носить маску, а контактировать с заражённым и его вещами, естественно, не стоит. И всё будет хорошо.