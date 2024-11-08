Галлюцинации и бессонница могут быть первыми симптомами деменции

По данным профессора кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимира Захарова, галлюцинации и бессонница могут проявляться на средних стадиях любой формы деменции, однако для деменции с тельцами Леви они могут стать первыми признаками заболевания.

Деменция с тельцами Леви является второй по распространенности формой деменции после болезни Альцгеймера. Она характеризуется нарастающим слабоумием, психическими расстройствами, симптомами паркинсонизма, нарушениями сна и повышенным мышечным тонусом. Заболевание чаще всего затрагивает людей старше 60 лет и связано с поражением нейронов головного мозга, где образуются специфические отложения – тельца Леви.

Профилактика деменции с тельцами Леви включает те же меры, что и для болезни Альцгеймера. К основным факторам риска относятся высокое кровяное давление, диабет, избыточный вес, высокий уровень холестерина, травмы головы и низкий уровень образования. Своевременное лечение сосудистых заболеваний и активный образ жизни могут помочь сохранить ясность ума и хорошую память в пожилом возрасте.