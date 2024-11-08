В Краснодарском крае растет количество пациентов с онкологией

В Краснодарском крае за первые девять месяцев 2024 года было выявлено более 23 тыс. человек с впервые выявленной онкологической патологией, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Повышение числа выявленных онкологических заболеваний связано с увеличением диагностических исследований.

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Среди женщин наиболее распространены рак молочной железы, рак кожи и рак тела матки. У мужчин чаще всего встречается рак предстательной железы, рак легкого и рак кожи. Среди детей рак поражает лимфатическую и кроветворную ткани, выявляются опухоли головного мозга, а также рак щитовидной железы, сообщает «BFM Кубань».

Ранее «Кубань Информ» писал, что стоимость нового онкоцентра в медкластере Краснодара составит 58,5 млрд рублей. Медицинский комплекс будет рассчитан на 890 мест.