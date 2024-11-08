Диетолог перечислил продукты, провоцирующие воспаления

Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют воспаления в организме, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, на этот постоянный процесс влияют провоспалительные молекулы и неправильная еда.

Врач отметил, что чем больше человек употребляет сахара и сахаросодержащих продуктов, тем сильнее растет риск, что у него разовьется болезнь ЖКТ, которая приведет к воспалению. Это относится и к изделиям с высоким гликемическим индексом.

Это не сахар в чистом виде, но продукты, при расщеплении которых сахар образуется внутри организма. К ним относятся белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель, — подчеркнул Гинзбург.

Он добавил, что вредными являются и трансжиры, которые содержатся в чипсах, фастфуде, соусах, выпечке и сладостях, а также красное и переработанное мясо, например сосиски и колбаса.

Почти любые продукты глубокой переработки способны вызвать внутренние воспаления, потому что в них содержится много насыщенного жира, — указал диетолог.

Слишком частое употребление таких растительных масел, как подсолнечное, кукурузное и соевое, могут вызвать переизбыток полиненасыщенных жирных кислот в организме, которые так же является причиной роста воспалений, подытожил эксперт.

Ранее диетолог и кулинар Джессика Гэвин рассказала, что готовые суши и фруктовые тарелки лучше не покупать в магазине. Она отметила, что такие продукты, несмотря на свою привлекательность, могут привести к кишечным расстройствам.